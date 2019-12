Rúben Neves na equipa ideal da década do Championship

O médio português Rúben Neves foi esta terça-feira incluído na equipa ideal da década do Championship pela emissora 'Sky Sports', isto pese embora ter atuado apenas durante uma temporada naquele escalão do futebol inglês (em 2017/18). Na altura com 20 anos, e depois de uma transferência milionária (19 milhões de euros), o médio afirmou-se e foi mesmo um dos elementos chave na subida do Wolverhampton à Premier League.





"Pode apenas lá ter estado uma temporada, mas no Neves temos um jogador de qualidade internacional, que já tinha jogado na Champions aos 17 anos e tinha capitaneado o FC Porto aos 18. Depois veio para o Championship e sentiu-se como como o peixe na água. Foi o jogador mais influente do Championshop nessa temporada. Marcou golos brilhantes e destacou-se do ponto de vista físico. E se acrescentarmos a tudo isso a sua idade... é inacreditável", escreveu Don Goodman, jornalista da Sky especialista no Championship.A título de curiosidade, Rúben Neves 'venceu' numa luta com Peter Whittingham, Ruben Neves, Tom Cairney, Jack Grealish, Oliver Norwood, Romaine Sawyers.