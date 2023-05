Rúben Neves: «Não escondo que também quero jogar na Liga dos Campeões»

Rúben Neves deixou o campo ao minuto 87 no empate entre o Wolverhampton e Everton (1-1) após ser cumprimentado por grande parte dos colegas de equipa e aplaudido de pé pelo público do Molineux. O momento pareceu de despedida para o internacional português, tal como as palavras do jogador formado no FC Porto."Eu quero ficar cá, mas não escondo que também quero jogar na Liga dos Campeões. É uma decisão complicada, a minha família também gosta de estar aqui mas, no futebol, temos de olhar para objetivos", referiu o médio após o final do encontro em casa do Wolves."Neves garantiu que não há confirmado quanto a uma transferência para 2023/24. "Nada aconteceu até agora. Se este foi o meu último jogo aqui, devo então dizer que aproveitei-o e que estou grato pelas seis temporadas que fiz aqui", reiterou o jogador luso, de 26 anos.