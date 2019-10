Rúben Neves responde aos elogios de Guardiola: «O que vier, virá»

O Wolverhampton, de Rúben Neves, venceu o Manchester City na última jornada da Premier League por 2-0 e Pep Guardiola não poupou nos elogios ao internacional português . Questionado esta quarta-feira, na conferência de imprensa da Seleção Nacional, sobre o sonho de rumar a um dos 'grandes' de Inglaterra, Rúben Neves não hesitou."Não penso nisso. Tento fazer o meu melhor, quer no clube quer na Seleção. O que vier, virá com natualidade. Foco ao máximo no meu trabalho", disse no lançamento do jogo frente ao Luxemburgo (sexta-feira, 19H45).Em Inglaterra, Bernardo Silva tem sido igualmente destaque. O português, avançado do Manchester City, foi acusado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) de conduta imprópria e ofensiva para com o colega de equipa francês Benjamin Mendy, acusação que Rúben Neves considera "um absurdo"."Quem conhece o Bernardo sabe o tipo de pessoa que é, excelente, muito brincalhão. Quando se tem confiança com um amigo que chega àquele ponto, de colocar aquela foto, não há nada a dizer. A pessoa em questão já disse que não levou a mal, são amigos; todos sabemos que há uma grande relação de amizade entre eles. Não faz sentido o que se tem passado à volta dele, mas temos de respeitar".