Rúben Vinagre e o coronavírus: «Parece que estamos num filme»

O coronavírus mudou a vida do lateral do Wolverhampton, mas o desejo é de que tudo volte ao normal e que todos fiquem bem. Quer voltar a jogar futebol para os adeptos e conseguir cumprir as metas a que se propôs.





RECORD - O Mundo parou, o futebol parou, tudo por causa do coronavírus. Como está a viver estes dias?



Relacionadas Rúben Vinagre: «Já defrontei o Salah, mas o Bernardo Silva foi o mais difícil» RÚBEN VINAGRE - Bom, isto foi tudo uma grande chatice... Parou o futebol, parou o Mundo, há muita gente a perder a vida, que, claro, é o mais trágico de tudo. É estranho, nem sei bem que dizer. Parece que estamos num filme. Temos de ter muitos cuidados, usar máscara, andar com desinfetantes atrás...



R - Em termos gerais, como está a ser encarada a pandemia em Inglaterra?



RV - Aqui, em Inglaterra, está a ser vivido de forma natural. Se saíres à rua, vês pessoas, os supermercados estão bem, não há filas. Só se vê é pessoas com luvas a atender os clientes. Os portugueses estão chocados, assustados, o que é normal. Aqui acho que há outra forma de lidar.



R - Como era o dia a dia do Rúben e como é agora?



RV - É totalmente diferente. Agora teino com a minha namorada em casa. Por acaso tenho um género de campo de futebol, com uma só baliza, dá para fazer uns treinos. Mas é totalmente diferente. Mas o importante agora é que isto se resolva, que isto passe, que as pessoas fiquem bem para voltarmos à normalidade.



R - Sabem algo sobre o futuro da competição?



RV - O que sabemos é que ainda não há data para voltar. Mas o mais importante agora, e digo eu que sou apaixonado pelo futebol, é que as pessoas fiquem bem para que possamos voltar a levar o futebol às pessoas. Só faz sentido assim.