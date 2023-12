Rúben Vinagre sofre nova lesão e vai parar mais de um mês

Rúben Vinagre sofreu uma lesão num tendão da coxa e vai parar por um período nunca inferior a um mês. A informação foi avançada pelo técnico do Hull City, Liam Rosenior, no final do jogo com Cardiff City (3-0). "Infelizmente para nós o Rúben lesionou-se e pode ficar de fora por um longo período, ainda não sei o tempo exato", afirmou o treinador, que se revelou "devastado" com o azar o lateral.O esquerdino regressou à competição na passada quarta-feira diante do Middlesbrough (2-1) e foi mesmo uma das figuras do encontro. Contudo, acabou por ressentir-se da mazela e vê-se obrigado a parar novamente. O jogador, recorde-se, está cedido pelo Sporting até ao final da época.