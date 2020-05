Rui Patrício e as cuspidelas: «Está frio, andas com a ranhoca… é impossível não deitar fora»

A proibição das cuspidelas nos treinos e nos jogos é uma das medidas de prevenção a adotar pelo futebol no regresso das competições, até porque o novo coronavírus transmite-se pela saliva. Mas não será fácil acabar com o velho hábito, conforme contou Rui Patrício durante um direto com o humorista Bruno Nogueira, no Instagram.





"É impossível treinar e jogar sem cuspir. Ainda hoje fui treinar, estava frio e pus-me a pensar que era impossível não cuspir. Está frio, andas com a ranhoca… é impossível não deitar fora", explicou o guarda-redes do Wolverhampton e da Seleção Nacional.Os condicionalismos nos treinos em Inglaterra são muitos, à semelhança do que acontece em outros países por estes dias. "Levo a bola de casa. Vou equipado e depois meto a roupa a lavar quando volto", sublinhou, acrescentando ainda que o treinador de guarda-redes "não pode tocar na bola".