Rui Patrício em lista de gala

Rui Patrício é considerado pela revista ‘FourFourTwo’ o segundo melhor jogador que aterrou na Premier League no último defeso. O guarda-redes do Wolverhampton é apenas superado por Richarlison, o avançado que Marco Silva levou do Watford para o Everton. Nuno Espírito Santo já está, por outro lado, a pensar em reforçar o Wolves, encontrando-se disposto a efetuar um esforço financeiro para contratar Rojo, que não faz parte dos planos de José Mourinho.

Marco quis comprar André

Marco Silva confessou que gostaria de ter comprado o passe de André Gomes, mas que o Barcelona nunca acedeu a incluir tal cláusula no contrato de empréstimo do médio português ao Everton. "Claro que o melhor era tê-lo contratado a nível definitivo, mas já se sabe como funciona o mercado. O Barça nem quis ouvir falar na possibilidade de incluir uma opção de compra no contrato", assegurou o técnico dos toffees.