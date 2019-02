Rui Patrício: «Tem sido uma experiência fantástica»

A viver a temporada de estreia no campeonato que muitos apontam como o melhor do Mundo, Rui Patrício não poderia estar mais contente. Em declarações aos site oficial do Wolverhampton, o internacional português falou da experiência de jogar na Premier League, das diferenças que sente em relação à Liga NOS e também admitiu que quer melhorar ainda mais."Tem sido uma primeira temporada muito interessante, na qual aprendi imensas coisas novas ao estar a jogar numa liga diferente. Tem sido uma experiência fantástica. O futebol aqui é totalmente diferente daquele ao qual estava habituado. Tive de me adaptar a diferentes situações, mas tem sido fantástico por isso mesmo. Tem sido um período de crescimento, tanto do ponto de vista profissional como no pessoal. É fantástico viver esta experiência de estar no ambiente da Premier League. Estou a crescer como jogador e isso é importante, porque vou continuar a trabalhar com o desejo de melhorar e crescer ainda mais", declarou o jogador português, de 30 anos.Atualmente em sétimo, o Wolves é uma das surpresas da Premier League, mas Rui Patrício assume que a vontade coletiva é fazer ainda melhor. "O nosso objetivo é sempre dar tudo para melhorar a nossa posição, pois quanto mais alto estivermos na tabela, melhor. A equipa tem estado bem, está a crescer e focada em subir ainda mais. Ainda assim, isso é algo muito difícil, porque a Premier League é um campeonato muito competitivo. Queremos ganhar, tudo fazemos para o conseguir e depois veremos em que posição terminamos. Mas o mais importante de tudo é continuar a trabalhar como temos feito, crescer e depois veremos no final", concluiu.