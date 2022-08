Ryan Giggs acusado de ter comportamento "abusivo" em relação à ex-namorada a quem terá dado uma cabeçada

Ryan Giggs brilhou pelo Manchester United e pela seleção galesa mas as ocorrências extra-futebol têm apoquentado um dos melhores jogadores de sempre da Premier League. A relação com Kate Greville, mulher com quem esteve entre agosto de 2017 e novembro de 2020 foi considerada "obsessiva" pelo tribunal, que se propõe provar se o ex-futebolista será culpado de agressão corporal a Kate e à irmã mais nova Emma Greville. Entre os momentos de tensão, estará uma alegada cabeçada de Giggs à antiga companheira decorrente de um possível caso de traição.Na sessão ocorrida em tribunal esta segunda-feira, o advogado de acusação, Peter Wright, traçou um cenário sombrio em relação à vida pessoal de Giggs. "Ele era idolatrado pelos seus fãs e seguidores. Em campo, as habilidades eram muitas e belas. Fora dele, no recato da sua vida pessoal, em casa ou atrás de portas fechadas, havia, segundo os factos revelam, um lado muito mais feio e sinistro do seu personagem. Esta era uma vida privada que envolvia uma série de abusos, tanto físicos como psicológicos, de uma mulher que ele dizia amar. Uma mulher que, na realidade, foi, se acreditarmos nas evidências, tratada de uma maneira que não pode ser desculpada ou ignorada, nem por um público que o adora nem pela lei. Esta é uma história de controlo e coação de uma mulher que se achava amada e respeitada. Infelizmente, a realidade foi muito diferente", sustentou no Minshull Street Court, de Manchester.Ryan Giggs, de 48 anos, é agora companheiro da manequim Zara Charles, que o apoiou a declarar inocência de todos os factos que lhe foram imputados. É acusado pela ex-namorada de agressão mas também de chantagem, garantindo Kate Greville que recebeu um mail de Giggs, ameaçando-a de vir a poder partilhar fotos nuas com os amigos. Este momento de tensão sucedeu após Kate bloqueá-lo nas redes sociais.Por seu turno, a defesa de Giggs negou tudo. "Ele nunca usou da violência contra a Sra. Greville durante o relacionamento e não importa o quão más as coisas tenham ficado. Essas acusações são baseadas em distorções, exageros e mentiras. Ele não agrediu ninguém", afirmou o advogado Chris Daw.