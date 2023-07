Ryan Giggs livre de acusações

Foram retiradas as acusações de violência doméstica contra Ryan Giggs. O ex-internacional galês e antiga glória do Manchester United foi acusado de ter causado "danos corporais" à ex-namorada Kate Greville, entre agosto de 2017 e novembro de 2020, além de ter um comportamento "controlador e coercivo". Fora ainda acusado de agressão à irmã mais nova de Greville, Emma, mas Giggs negou sempre tudo e agora viu o Ministério Público britânico encerrar o processo. É o ponto final num assunto que fez correr muita tinta e que, recorde-se, o afastou mesmo do comando da seleção do País de Gales e do Mundial do Qatar, sendo substituído por Rob Page no cargo.

Giggs, de 49 anos, deveria responder em tribunal pela segunda vez no final deste mês, depois de um tribunal de Manchester não ter pronunciado um veredito – falta de consenso do júri de 12 membros, quando a juíza pedira uma maioria – no primeiro julgamento. O novo deveria durar cerca de quatro semanas, mas as acusações foram retiradas depois de o procurador Peter Wright revelar que Kate Greville havia "indicado falta de vontade" de depor.