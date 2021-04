Ryan Giggs perde lugar no Hall of Fame da Premier League devido a acusações de violência

A Premier League anunciou esta segunda-feira Thierry Henry e Alan Shearer como os primeiros dois elementos do seu Hall of Fame, mas a verdade é que este não era o plano inicial. Segundo a imprensa inglesa, a Premier League tencionava apresentar Ryan Giggs ao lado de Shearer (em vez de Henry), mas os recentes desenvolvimentos quanto a um episódio de violência com duas mulheres fizeram mudar os planos à última hora.





Giggs ficou chocado com a mudança (até porque ainda não foi considerado como culpado) e ao que parece o nome do galês nem entrará numa eventual segunda fase de nomeados. Uma decisão que se deve exclusivamente ao episódio agora reportado, até porque no plano desportivo dificilmente se poderia imaginar um quadro de ilustres sem o galês, o jogador com mais títulos na história do futebol inglês, com 34 títulos, incluíndo duas Ligas dos Campeões, isto para lá de ser aquele que mais jogos disputou pelo Man. United (963 jogos).Por outro lado, a imprensa inglesa dá ainda conta de que vários dos 23 nomeados anunciados recentemente contam com várias acusações criminais, cumpriram suspensões e estiveram envolvidos em problemas com a justiça. Entre os nomeados estão jogadores polémicos como Eric Cantona ou Roy Keane.