Ryan Reynolds e o prejuízo que teve no Wrexham: «Vou só ali vomitar...»

A aventura de Ryan Reynolds e Rob McElhenney no futebol inglês continua a ser destaque. Os dois atores de Hollywood investiram forte no Wrexham, assumindo controlo total do emblema galês, e já celebraram uma subida de divisão, rumo à League Two, mostrando que apostaram no cavalo certo.

Contudo, como em todos os contos de fadas, há sempre detalhes que contrastam com a felicidade reinante. E foi sobre isso que Ryan Reynolds decidiu falar, lembrando o arranque da aventura...

"Quando vi o dinheiro que já tinha perdido disse - 'Vou só ali vomitar'. Mas sei que com tempo vamos recuperar em termos globais e criaremos valor acrescentado que nos permitirá ter mais patrocínios e fazer dinheiro...", registou.