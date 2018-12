Ryanair brinca com saída de Mourinho

As reações à saída de José Mourinho do comando técnico do Manchester United não param de surgir dos vários quadrantes. Depois da paródia protagonizada pela PizzaHut , também a Ryanair decidiu brincar com o sucedido, aproveitando para promover os voos para fora de Inglaterra."9,99€ de tarifa? Vou já sair daqui. Tipo whoosh!", pode ler-se no tweet.Mourinho, de 55 anos, chegou aos red devils em 2016/17, época em que alcançou os únicos títulos no clube, a Taça da Liga inglesa, a Supertaça e a Liga Europa. Após 17 jornadas, o Manchester United ocupa o sexto lugar do campeonato, com 26 pontos, menos 19 do que o líder Liverpool. Na Liga dos Campeões, o Manchester United foi segundo na fase de grupos, atrás da Juventus, e nos oitavos de final defrontará os franceses do Paris Saint-Germain.