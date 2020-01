Sadio Mané ganha a Bola de Ouro africana

Sadio Mané ganhou a Bola de Ouro de África. O extremo do Liverpool deixou para trás o colega de equipa Mohamed Salah, que tinha vencido as duas últimas edições, e ainda Riyad Mahrez, jogador do Manchester City e vencedor em 2016.





O senegalês foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões por parte dos reds e dividiu a liderança dos melhores marcadores da Premier League 2018/19 com Salah e Aubameyang, com 22 golos. Na seleção, chegou à final da Taça das Nações Africanas, tendo caído frente à Argélia.O jogador, de 27 anos, já tinha sido quarto classificado na Bola de Ouro entregue pela 'France Football'. Foi apenas superado por Lionel Messi, Virgil van Dijk e Cristiano Ronaldo.