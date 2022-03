Saka pediu "proteção" ao árbitro e Gerrard respondeu: «Ando aqui eu com parafusos nas ancas...»

Bukayo Saka esteve no centro das atenções durante a vitória do Arsenal no terreno do Aston Villa deste sábado (1-0) . O avançado inglês marcou o golo da vitória e sofreu inúmeras entradas mais duras, algo que o levou a pedir mais "proteção" ao árbitro da partida. Ora, quem não gostou disso foi... Steven Gerrard, treinador dos villains."Eu não protestei com o árbitro, apenas lhe expliquei que o meu tipo de jogo era ir para cima dos adversários com velocidade e que preciso de mais proteção quando me estão a tentar dar pontapés", referiu Saka após o apito final.Em jeito de resposta, Gerrard deu a entender que o inglês precisa de 'amadurecer'. "É um bom jogador, um grande talento. Mas não pode protestar acerca disso, é o futebol. Ando aqui eu sentado com parafusos nas ancas, fiz cerca de 16 operações...", explicou."Tenho dificuldades em ir ao ginásio, tudo por culpa de ter feito do futebol inglês a minha vida. Ele há de aprender isto rápido. Disse que fomos demasiado agressivos? Eles não cometeram faltas hoje? Faz parte do jogo. Da última vez que confirmei, isto não era um desporto sem contacto. Desarmes são permitidos, o aspeto físico é permitido, agressividade é permitida: desde que seja tudo justo", concluiu.