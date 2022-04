Salah: «Tivemos um jogo sem golos sofridos aqui e em Manchester... tornaram a nossa vida mais fácil»

Mohamed Salah agradeceu aos colegas da retaguarda porque, segundo ele, foram essenciais para garantirem dois triunfos."No meio-campo e na defesa tornaram a nossa vida mais fácil. Nós defendemos bem. Tivemos um jogo sem golos sofridos aqui e em Manchester... Fazem a nossa vida mais fácil para marcar. Vamos para o jogo e queremos marcar o primeiro golo, depois o segundo e o terceiro. Foi um desempenho de topo da nossa parte e espero que continuemos", reiterou o avançado do Liverpool no final do encontro em que bisou.Thiago, também dos reds, atestou também a excelência do triunfo (4-0) diante do rival Manchester United na Premier League já depois de um 5-0 em Old Trafford."Quando temos estes avançados à nossa frente e não vês apenas a forma como eles marcam, mas também as situações defensivas. Eles querem envolver-se no jogo", vincou o médio.