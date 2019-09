Samuel Eto'o sobre Mourinho: «Mataríamos por ele»

Samuel Eto'o está a participar num painel de debate da Liga espanhola sobre a 'velocidade e inovação no futebol', onde também se encontra José Mourinho. E o camaronês não poupou nos elogios ao treinador português."O futebol mudou muito e modernizou-nos a todos. Agora entendo por que razão Mourinho nos mandava todos os resultados de todas as ligas", explicou o ex-avançado, que foi treinado pelo português no Inter."Estou farto de explicar que este senhor [Mourinho] é uma das melhores pessoas que existem no mundo do futebol. Quando anunciei a minha retirada, ele foi a primeira pessoa que me escreveu. O primeiro. E as pessoas têm de saber disto, a vida muitas vezes não é justa. E o futebol é como a vida. Os que merecem o respeito de todos por vezes não o têm, mas no que diz respeito a Mourinho, nós matávamos por ele", acrescentou Eto'o.Depois recordou um episódio curioso. "Quando era jogador do Barcelona, um dia Mourinho aproximou-se de mim e disse-me que ainda seria meu treinador. No Barça, quando defrontávamos o Chelsea não jogávamos contra os jogadores, mas sim contra Mouinho. Isso dáva-nos mais motivação. E quando tive a sorte de estar nas suas mãos, ninguém dava muito por nós na Liga dos Campeões. Recordo-me da sua palestra em Stamford Bridge. Ele disse-nos: 'vocês têm de ganhar por todos, mas sobretudo por mim'. Tínhamos um grupo fortíssimo, era mais do que futebol, este senhor criou uma família."