Sancho vs. Ten Hag: Já sabemos como começou a 'birra' de Old Trafford

Quem segue a atualidade do Manchester United já devia estar a estranhar passar quase uma semana e não haver nenhuma revelação bombástica saída diretamente do balneário red devil para a praça pública. Numa altura em que há uma 'toupeira' (ainda não apanhada) no seio do grupo de trabalho, muitas revelações têm surgido nas páginas dos jornais e sites de todo o mundo e hoje não é exceção.

Desta vez o tema é Jadon Sancho e os motivos que levaram ao início da 'birra' do jogador, que entretanto escalou para um confronto de palavras com o treinador Erik ten Hag e, posteriormente, o afastamento do internacional inglês dos trabalhos da formação.

Revela a imprensa inglesa que na antecâmara do jogo frente ao Arsenal, o trio composto por Dan Gore, Facundo Pellistri e Hannibal Mejbri teve uma prestação brutal no treino. O treinador considerou que seria injusto que os miúdos não fossem convocados, tal o trabalho que mostraram durante a semana que antecedeu o jogo, e decidiu deixar Jadon Sancho de fora.

E assim começou a polémica, com o jogador a lançar 'bocas' nas redes sociais e a ser imediatamente confrontado com as mesmas, sendo castigado e afastado de todas as zonas comuns utilizadas pelo plantel principal.

De resto, a imprensa britânica destaca que o jogador ficou muito abalado, porque para além de treinar com os jovens do clube, tem ainda de ter uma série de cuidados logísticos, uma vez que tem de estar num espaço reservado trancado, por forma a não trocar de roupa perto de menores, algo completamente proibido pela apertada legislação dos clubes ingleses.