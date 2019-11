Sandro Orlandelli acredita que José Mourinho precisava de mais tempo no Manchester United

Sandro Orlandelli, elemento do scouting do Manchester United, marcou presença no World Scouting Congress e foi perentório quando questionado sobre o Special One. “O José Mourinho ficou pouco tempo no Manchester United para fazer um trabalho digno de um clube tão grande”, afirmou.

O brasileiro defendeu ainda que o clube inglês precisa de reforços para todas as posições e que os red devils estão a passar por um momento de grande reestruturação.