Sarri: «Kepa tem de estar preparado para jogar ou ir para o banco»

Sarri quis tirar Kepa e o espanhol recusou-se a sair Sarri quis tirar Kepa e o espanhol recusou-se a sair

Kepa a fazer 'birra', Sarri furioso e David Luiz conciliador: a rábula que deixou Inglaterra boquiaberta



Maurizio Sarri diz que o assunto está encerrado... mas as suas palavras desta terça-feira servem apenas para continuar a alimentar a polémica. Na ressaca do sucedido diante do Manchester City , e na antevisão ao duelo com o Tottenham, o treinador italiano do Chelsea não esclareceu se irá ou não dar a titularidade ao espanhol, mas deixou claro que a sua decisão será sempre em prol do bem-estar coletivo."Tenho de decidir, talvez sim, talvez não. Ele cometeu um grande erro, mas para mim já está encerrado o assunto. Falei com ele. Depois falamos todos, pois ele também pediu desculpas à equipa técnica, mas não é suficiente. Depois disso ainda pediu desculpas aos colegas e ao clube. Creio que ele cometeu um grande erro, mas temos de ser maiores do que isso. Não o queremos 'matar'. Será uma decisão pelo bem do grupo, por todos os jogadores", garantiu o italiano, que depois voltou a falar no erro e deixou uma garantida."Cometeu um erro, um grande erro. Esse erro tem algumas consequências. Se a consequência for jogar, ele tem de estar pronto para jogar. Se a consequência for ir para o banco, tem de estar preparado para ir para o banco", frisou.A finalizar, Sarri explicou por que razão se encaminhou para o túnel de acesso aos balneários na sequência do sucedido . "Precisava de um minuto para me acalmar...", explicou.