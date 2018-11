Savage: «Mourinho seria campeão no City mas Guardiola não conseguia o mesmo no United»

Robbie Savage, antigo internacional galês, diz que José Mourinho é o homem certo para orientar o Manchester United e que o verdadeiro problema dos red devils está nos jogadores, sobretudo na defesa."Eles têm um guarda-redes de classe mundial, mas nenhum defesa de classe mundial e isso é um grande, grande erro. Com a atual defesa, ele [Mourinho] está a milhões de milhas de ganhar o título e provavelmente sabe isso. Como podes ganhar a Premier League sem defesas de classe mundial?", começou por dizer o jogador formado no Manchester United.Robbie Savage diz que o Manchester City tem evoluído imenso desde a chegada de Pep Guardiola, mas defende que o técnico espanhol nunca teria sucesso nos red devils."A história dirá que Mourinho foi um grande treinador. O que acontece é que desde que Guardiola foi para o City o futebol evoluiu. A questão é: Mourinho também evoluiu? Não, porque não tem jogadores para isso. Mourinho seria campeão com o plantel do Manchester City, já Guardiola não seria campeão com os jogadores do United", disse o antigo jogador do Crewe Alexandra, Leicester, Birmingham, Blackburn, Derby Country e Brighton.