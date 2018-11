Scholes critica Mourinho: «Às vezes tens de ganhar com classe...»

Antigo jogador do Manchester United e figura lendária do clube de Old Trafford, Paul Scholes condenou o comportamento de José Mourinho após o encontro com a Juventus, considerando que faltou classe ao técnico português. Tudo por causa dos gestos feitos logo após o apito final do encontro de Turim "É assim onde quer que vá. Tens de ganhar com um pouco de classe às vezes... Ir à zona dos teus adeptos para os aplaudir, cumprimentar o treinador adversário... Não me parece que tenha necessidade disto, mas ele é assim", disse o antigo médio, à BT Sport.Lembre-se que após o encontro o técnico português explicou que foi insultado durante todo o jogo pelos adeptos da formação italiana e que foram esses insultos que o levaram a ter tal reação