Se for Casemiro a escolher não há dúvidas: «Ainda hoje fico nervoso quando falo com Zidane»

O tema do dia no futebol inglês já nem é a crise no Manchester United, mas sim o sucessor do treinador holandês Erik ten Hag. Graham Potter, Zidane, De Zerbi, Michael Carrick e até Diego Simeone são nomes falados con insistência mas, por agora, não há sequer a certeza de que o atual timoneiro dos red devils vá abandonar o cargo em breve.

Mas com a crescente especulação, há quem tenha ido recuperar declarações do influente Casemiro para provar que se couber ao médio internacional brasileiro escolher o próximo treinador, o decsão está tomada - Zidane, com quem trabalhou no Real Madrid.

"Ainda hoje fico um pouco nervoso quando falo com ele. Digo-lhe sempre que ele não tem noção do que significa para nós. É incrível pela humildade e pela forma como ele se expressa no futebol. Sempre nos tratou com carinho e amor", revelou o brasileiro na temporada passada, em entrevista à imprensa espanhola.

"Sempre me disse - 'Não te estou a pedir para fazer coisas que não consegues. Só te peço coisas que sei que vais conseguir'. Aprendi muito com ele, especialmente naquilo que é a minha função de roubar bolas e entregar aos meus colegas", rematou.