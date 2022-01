«Se há um homossexual no balneário, que saia deste clube»: Evra lembra palavras que ouviu em Inglaterra

Patrice Evra, ex-futebolista francês que passou por clubes como Manchester United, Juventus, Marselha e West Ham, admitiu numa entrevista ao jornal francês 'Le Parisien' que a homossexualidade é um tema tabu nos meandros do futebol.O antigo defesa, que na sua biografia reconheceu ter sido vítima de uma violação quando era adolescente, lembrou uma conversa que ouviu num balneário quando jogava na Premier League. "Quando estava em Inglaterra trouxeram alguém ao balneário para falar com a equipa sobre homossexualidade. Alguns dos meus companheiros disseram: 'vai contra a minha religião, se há um homossexual neste balneário, que saia deste clube'. Ouvi este e outro tipo de comentários. A dada altura disse: 'Calem-se. Não se dão conta?'"E prosseguiu: "Joguei com futebolistas que eram homossexuais. Cara a cara, abriram-se comigo, têm medo de falar. Há pelo menos dois jogadores por clube que são homossexuais, mas, no mundo do futebol, se o dizes, acabou."