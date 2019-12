«Se Mané fosse brasileiro ou europeu teria ganho a Bola de Ouro»

Colega de equipa de Sadio Mané na seleção do Senegal, Cheikhou Kouyaté lançou esta quarta-feira uma opinião polémica ao considerar que o jogador do Liverpool teria sido o melhor jogador do Mundo... se não fosse africano. Ao 'Mirror', o médio do Crystal Palace elogiou o argentino Leo Messi, mas deixou claro que no seu entender ninguém foi melhor em 2019 do que Mané."Para mim, o Bola de Ouro foi o Sadio Mané. Não há qualquer dúvida sobre isso. Reparem, se o Sadio fosse brasileiro ou europeu, não havia sequer discussão. O prémio ter-lhe-ia sido atribuído de caras e não digo isto porque sou colega dele na seleção ou por conhecê-lo. É apenas aquilo que quem vê futebol sente", começou por declarar, ao 'Mirror'."Voltem atrás e vejam bem o que ele fez pela sua equipa e pela seleção. Não há melhor do que ele. Todos sabemos que o Messi é muito bom, talvez o melhor de sempre, mas na última temporada... vá lá! Talvez tenham de começar a ter a presença dele nas redes sociais ou começar a vestir coisas caras... Talvez não seja só o futebol que importa, pois não houve ninguém melhor do que ele. É inacreditável como muitas pessoas são julgadas e isso não é justo", considerou.Mané, refira-se, foi o quarto mais votado na eleição da 'France Football', com 347 pontos, atrás de Lionel Messi (686), Virgil van Dijk (679) e Cristiano Ronaldo (476).