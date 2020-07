Segredo revelado: Adama Traoré usa óleo de bebé para escapar dos adversários

O segredo de Adama Traoré, o extremo de 24 anos que se destacou esta época na Premier League, foi finalmente revelado. Durante a temporada, o jogador do Wolverhampton deslocou o ombro por quatro vezes. Cansado dos defesas adversários lhe provocarem a dolorosa lesão, o craque quis remediar a questão, colocando óleo de bebé no corpo.

De acordo com as informações reveladas pelo jornal britânico 'The Sun', o jogador colcoa óleo corporal antes de entrar em campo e durante o intervalo. Dessa forma, os adversários têm mais dificuldade em detê-lo, uma vez que Traoré fica 'escorregadio'.

"É algo que tivemos que fazer para proteger o Adama. Os defesas adversários estão preocupados com o fato do Adama se destacar com a sua velocidade, então eles puxam-lhe o braço. Isso causou luxações nos ombros durante os jogos. Ao lubrificar os seus braços com o óleo torna-se mais difícil para o adversário agarrá-lo e ajuda a evitar danos ", confirma fonte próxima a Wolves.

Autor: Jorge Afonso