Selecionador de Inglaterra e a festa (bem regada) dos internacionais do City: «Há uma linha...»

Gareth Southgate assistiu à festa dos jogadores o Manchester City depois das conquistas do campeonato, da Taça de Inglaterra e da Champions - que em muitas ocasiões foi bem regada... - e espera que Jack Grealish e companhia estejam agora completamente focados nos trabalhos da seleção inglesa, que se prepara para defrontar Malta e a Macedónia do Norte no apuramento para o Europeu."Há uma linha e nós estamos a monotorizar a situação de cada jogador. Falei com eles; abordámos a questão do foco", explicou o treinador."Percebemos o que eles viveram e tudo o que disse aos jogadores é privado. Não vou revelar. Estamos num território um pouco desconhecido porque já tivemos jogadores na final da Liga dos Campeões, mas nunca tivemos uma equipa que tivesse ganho três competições. As coisas nunca mais serão as mesmas para aquele grupo de jogadores, tudo muda nas suas vidas."A seleção concentrou-se domingo, mas Jack Grealish, John Stones, Kyle Walker, Phil Foden e Kalvin Phillips, todos jogadores do City, só se apresentaram ontem. "Não sabemos como estão emocionalmente. Precisam de recuperar, dormir e comer bem para estarem prontos a ajudar-nos na segunda-feira, bem como uns dias mais tarde com a Macedónia do Norte."Sobre a intensidade das comemorações do City, Southgate recorda os seus dias de jogador. "Hoje em dia aparece tudo nas redes sociais. Eu não teria gostado que algumas das minhas noites fossem publicitadas. A minha geração ter-se-ia metido em problemas..."