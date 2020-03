"Ser capitão no Sporting ajudou" à adaptação de Bruno Fernandes em Manchester

O antigo capitão do Manchester United, Bryan Robson, está agradado pela forma como Bruno Fernandes facilmente se adaptou aos red devils. Para o ex-médio do United, o facto de o internacional português ter assumido um papel de líder em Alvalade ajudou à ambientação no novo clube.





"Já o vi no centro de treinos a perceber se está tudo bem com a rapaziada. Ele só está no clube há um par de meses. Aquilo que mais gosto de ver quando ele está em campo é que, mesmo sendo um jogador com mentalidade ofensiva, está sempre a olhar sobre si mesmo, a exigir mais aos colegas de equipa. Penso que ajudou a isso o facto de ter sido capitão de equipa no Sporting. Acredito que é algo natural na pessoa. Ele parece ter capacidades naturais de liderança", reiterou Robson à televisão do Man. United, ele que vestiu durante 13 épocas a camisola do emblema inglês.Ainda assim, Robson vê outros jogadores com a capacidade do internacional português no plantel para desempenharem a função de líder. "Vejo a mesma coisa no Harry Maguire, desde que foi tornado capitão, tem a capacidade para reunir pessoas à sua volta. Penso que o Lindelöf é outro que está a progredir nessa faceta. Para o Bruno conseguir fazê-lo, sendo um jogador ofensivo, é muito bom para a equipa além das outras qualidades que oferece", vincou o ex-médio, de 63 anos.