Sessões drive-in e recortes de adeptos nas bancadas: o plano dos clubes da Premier League

O surgimento da pandemia de Covid-19 trouxe muita indefinição e insegurança ao desporto. Com a bilheteira dos jogos condicionada até ao final da temporada, os clubes da Premier League procuram, desde já, outras formas de garantir rentabilidade com os jogos das equipas - que permanecerão à porta fechada.





Esta quinta-feira, o jornal inglês 'The Sun' revela algumas dessas sugestões por parte de alguns dos principais clubes do campeonato inglês. Entre elas, a possibilidade dos adeptos poderem assistir aos jogos das suas equipas através de um drive-in, inicialmente pensado para ser instalado em cada um dos parques de estacionamento dos recintos das equipas.Na Alemanha, o Borussia Mochengladbach cobra aos adeptos do clube cerca de 15 euros - com parte do valor a reverter para caridade relacionada com o combate ao novo coronavírus - para colocar recortes dos seus rostos nas bancadas do estádio do clube. Os painéis de publicidade também poderão ter o mesmo propósito, com a sua utilização a servir como possível 'moldura' de adeptos.