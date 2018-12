Shaqiri e as mensagens que recebeu após Mourinho ser demitido: «A culpa foi tua!»

Xherdan Shaqiri é apontado como o culpado pela demissão de José Mourinho. O avançado do Liverpool admitiu ao 'The Guardian' que está a ser acusado pelos amigos de ter colocado ponto final na história de Mourinho como treinador do Manchester United."Recebi muitas mensagens de meus amigos quando Mourinho foi despedido. Houve muitas boas mensagens sobre o jogo com o United, mas quando começaram a sair as notícias sobre Mourinho, referiram: 'A culpa é tua!'", confessou o avançado suíço, que entrou aos 70 minutos, do Liverpool-Manchester United, tendo bisado e dado a vitória à equipa de Jürgen Klopp, por 3-1 "Mas isto é o futebol. Não penso que foi só porque vencemos aquele jogo que o United quis mudar de treinador. Houve outras razões, mas isso significa que o jogo vai ficar na história. E ficará na minha história também", afirmou Shaqiri ao 'The Guardian'."Estou muito feliz por ter ajudado a equipa a vencer. É o mais importante e fiquei muito feliz por ter tido influência num jogo tão importante. Jamais vou esquecer este jogo. Foi um dia especial.", sublinhou o avançado de 27 anos.Esta sexta-feira, a imprensa britânica revela também uma alegada aposta de Alexis Sánchez com Marcos Rojo sobre o despedimento de José Mourinho, assim como a ameaça de um 'motim' por parte de vários jogadores caso o técnico português continuasse à frente da equipa.