Shaw confirma expectativa em torno da dupla Bruno Fernandes-Pogba: «Há ali muita competição»

Luke Shaw, lateral-esquerdo do Manchester United, confirma que também dentro do grupo há grande expectativa relativamente à dupla Bruno Fernandes-Pogba. O plantel dos red devils regressou aos treinos há uma semana e, depois de dias de intenso trabalho físico, começou agora o trabalho tático e com bola. Shaw revela que tem existido grande competição entre o português e o francês nos treinos.





"Todos estão em grande forma física, o que mostra que fomos profissionais durante a quarentena. Na terça-feira, vi um grupo, onde estavam o Bruno Fernandes, o Pogba, o Angel e o Matic, e eles estavam muito fortes. Havia grande competição, até nos remates à baliza nesse grupo. Notava-se que todos estão com vontade de vencer, até nos treinos. Já tínhamos saudades", afirmou o defesa, ao site oficial do United.Luke Shaw garante também que todos os jogadores se "sentem seguros" por voltar aos trabalhos e que não podiam estar mais "entusiasmados" pelo regresso da Premier League.