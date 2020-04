Shaw incrédulo com o efeito imediato de Bruno Fernandes: «Já é um líder para nós»

Em poucos meses Bruno Fernandes tornou-se uma das principais figuras do Manchester United e multiplicam-se os relatos que espelham a influência do médio português em Old Trafford dentro e fora das quatro linhas.





Luke Shaw, defesa dos red devils, foi confrontado durante um torneio de FIFA na plataforma Twitch sobre o impacto de Bruno Fernandes no plantel às ordens de Solskjaer e admitiu que o ex-Sporting "tem sido incrível"."O mais impressionante é que ele não está no clube há muito tempo, mas o que trouxe e a qualidade que tem... Não só no campo mas também no balneário. Ele é um líder para nós", afirmou o lateral inglês.Após a chegada de Bruno Fernandes o United embalou para 11 jogos consecutivos sem perder até a competição ser interrompida pela pandemia do coronavírus. Shaw lamenta que tal tenha sucedido mas aceita a decisão."É verdade que estávamos muito confiantes e os resultados estavam a ir de encontro ao que pretendíamos. Mas o mais importante é a vida e a saúde das pessoas, por isso entendemos a situação.", justificou.