Shearer: «E se dissesse que o Bruno Fernandes se sente mais feliz nesta equipa sem o Ronaldo?»

Alan Shearer vê um Manchester United a carburar e analisou a vitória dos red devils , em Old Trafford, diante do Tottenham. Para o melhor marcador da história da Premier League, a equipa de Erik Ten Hag está a conseguiu mostrar valor mesmo sem Cristiano Ronaldo."Estaria a ser emocional se dissesse que o Bruno Fernandes se sente mais feliz nesta equipa sem o Cristiano Ronaldo? Apenas olho para o desempenho dele hoje, para a energia dele, para a liderança e para as qualidades que oferece, tanto ofensiva como defensivamente. Fez muito por eles hoje. Mereceu aquele golo", vincou o antigo avançado em comentários à Amazon Prime, que ficou rendido ao médio luso."Que finalização. Grande controlo, mas fair-play para o árbitro. Ele poderia ter marcado o fora-de-jogo do outro lado e permite que o jogo continue e assim resulta no golo", reiterou Shearer.