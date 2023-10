Só lhe faltava esta: Ten Hag pode perder Van der Gaag para o Ajax

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses não esquecem Mitchell van der Gaag, central elegante que mostrou serviço no Marítimo. Mais tarde abraçou a carreira de treinador e também esteve no nosso futebol, com passagens por Marítimo e Belenenses.

Agora é adjunto de Erik ten Hag no Manchester United, onde se tem revelado determinante no apoio ao 'líder'. Mas tudo pode mudar muito em breve, uma vez que o o Ajax, que continua em profunda crise, está interessado no técnico.

Numa altura em que enfrenta problemas disciplinares no balneário, más prestações em campo e uma tremenda pressão mediática, o treinador do Manchester United não está preparado para perder o seu braço direito. Tem a palavra Van der Gaag...