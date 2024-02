Só mais um episódio: Rashford começou a beber tequila por influência da série 'Narcos'

Quando os adeptos do Manchester United achavam que já tudo tinha sido dito e escrito sobre a noite louca de Marcus Rashford, lá aparecem mais detalhes. E, desta vez, nada que envolva a falta de comprometimento do jogador, a discussão com o treinador Ten Hag ou as possibilidades de transferência para o internacional inglês. Os camaradas do 'The Sun' quiseram saber o que leva o popular jogador a quase deitar tudo a perder por causa da tequila e... descobriram.

"O Marcus adora a série Narcos, que começou a ver durante a pandemia. E tal como muitas pessoas, fazia maratonas de episódios. Quando viu que os personagens estavam sempre a beber tequila ficou curioso, encomendou umas garrafas pela internet e gostou. Então desenvolveu um gosto particular por essa bebida e passou a comprar garrafas caríssimas, importadas do México e dos Estados Unidos", revelou fonte próxima do jogador.