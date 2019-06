Solskjaer aprova saída de Paul Pogba do Manchester United

Paul Pogba está mais perto de deixar o Manchester United. Segundo publica esta sexta-feira o britânico 'Daily Star', Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos red devils, aprovou a venda do internacional francês.O médio tem vários interessados entre os principais tubarões europeus e já admitiu ter vontade de mudar de ares . Inicialmente, o Manchester United nem queria ouvir falar num eventual cenário de saída mas, perante o rondar dos referidos tubarões, decidiu não arriscar e preparou um novo contrato milionário para Pogba que o tornaria no jogador mais bem pago da Premier League No entanto, e face às limitadas verbas para investir em reforços depois de vários anos a gastar 'a sério', os red devils terão mudado de opinião. Especificamente Solskjaer, que decidiu abrir mão de Pogba. O técnico comunicou isso mesmo aos responsáveis do clube, que agora poderão gerir o interesse de emblemas como Juventus ou Real Madrid. Do lado italiano, ainda recentemente houve uma autêntica declaração de amor