Solskjaer 'dá a mão' a De Gea e refere 'ADN' de Scott McTominay

David De Gea esteve 'debaixo de fogo' no fim de semana, depois do jogo com o Tottenham, mas o treinador do Manchester United mantém a confiança no guarda-redes espanhol e mais uma vez sai em sua defesa.





"De Gea é o melhor guarda-redes do mundo. Sofreu apenas dois golos nos últimos sete jogos, além de também fazer defesas que valem jogos, trabalha duro constantemente nos treinos e é mentalmente forte, estou muito satisfeito com o trabalho dele", afirmou Ole Gunnar Solskjaer esta terça-feira na conferência de antevisão do jogo com o Sheffield United, amanhã."Vai ser uma diferente jogar sem público, é um desafio mental diferente para os jogadores, mas vamos jogar e tentar a melhor exibição/resultado possível para os nossos adeptos que estarão a assistir ao jogo em casa", afirmou ainda o treinador.Também a renovação de contrato de Scott McTominay foi abordada na conferência de imprensa: "Ele é um miúdo humilde, trabalhador, tem o 'DNA' do Manchester United e em campo é um líder", elogiou Solskjaer.