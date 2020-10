Solskjaer desvaloriza goleada: «Não é o pior dia da história do Manchester United»

Ole Gunnar Solskjaer admite que a derrota frente ao Tottenham (1-6) é pesada, mas garante que o Manchester United já passou por pior.





"É o pior dia na minha carreira como treinador do Man. United e o pior dia para os jogadores do clube. Mas não é o pior dia da história do Man. United. Já tivemos piores e conseguimos reagir. Explicar o que aconteceu neste momento é muito difícil. Perdemos por 6-1 em casa frente a uma grande equipa, mas nós contribuímos bastante para esta queda", disse, à BBC.O técnico norueguês comentou também a expulsão de Martial."O cartão vermelho fez toda a diferença, mas o Martial, apesar de ter estado bem em defender-se quando foi atingido pelo braço do Lamela, não pode reagir assim. Mas ele só lhe acertou com dois dedos na garganta. Deu-lhe uma pequena chapada e o Lamela deve estar a ser operado neste momento. Se ele fosse meu filho, sei o que lhe diria. O Martial sabe que não pode reagir assim. Ainda bem que ele não caiu porque, se tivesse caído, talvez o outro rapaz tivesse sido expulso", concluiu.