Solskjaer elogia Bruno Fernandes: «Até quando falha parece bem»

O Manchester United enfrenta este domingo o Everton para a 28.ª jornada do campeonato inglês. Ole Gunnar Solskjaer, treinador dos red devils, falou sobre a importância do embate.





"É um dos jogos mais decisivos para nós, muito diferente do ano passado (derrota por 0-4), estamos melhor agora", disse o treinador na entrevista à Sky Sports em que revelou o agrado nas exibições de Bruno Fernandes."Ele trouxe-nos um brilho novo. Ajudou desde o início, com os adeptos, com o ambiente no estádio, tudo está melhor. Ele arrisca nos passes e até quando falha parece bem", sublinhou.