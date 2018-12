Solskjaer: «Este é o Pogba que conheço»

Ole Gunnar Solskjaer não poupou elogios a Paul Pogba após a vitória desta quarta-feira diante do Huddersfield, na qual o francês marcou dois golos. Para o técnico, este é o verdadeiro Pogba."Este é o Pogba que conheço desde as camadas jovens. Sempre foi um rapaz alegre com um grande sorriso nos lábios. E quando jogas pelo Manchester United e marcas dois golos, és feliz. Claro que é uma responsabilidade, mas o Paul adora jogar por este clube. É um miúdo do Manchester United e sabe o que significa representar este clube", referiu.O treinador dos red devils disse ainda que os mais de 100 milhões que o jogador custou aos cofres dos ingleses não devem pesar sobre os seus ombros: "Não creio que o custo da sua aquisição deva incomodar alguém. Atualmente o futebol está louco, não é? No meu tempo pensava-se que se estava no topo e que [o custo das transferências] tinha de descer, mas continua a subir. Mas não acho que o dinheiro que custou seja culpa dele. O preço que o clube pagou não me incomoda nem a mim nem ao Pogba. Nem deve incomodar".Sobre o jogo, Solskjaer afirmou que a equipa melhorou após uma entrada menos conseguida: "Não foi dos melhores jogos, estivemos algo lentos nos primeiros 20 minutos, mas depois assentámos e marcámos excelentes golos".