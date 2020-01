Solskjaer: «Ficámos tremendamente impressionados com as qualidades do Bruno Fernandes»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, está radiante por receber Bruno Fernandes na equipa. O técnico dos red devils elogia as qualidades "espetaculares" do médio português e revela que este já era um namoro antigo.





"Estávamos atrás do Bruno há vários meses e toda a gente aqui ficou tremendamente impressionada com todos os atributos dele e com o que pode trazer a esta equipa. Mais importante que tudo, ele é um ser humano espetacular, com uma personalidade fantástica e as qualidades de liderança que tem estão á vista de todos. As estatísticas do Bruno, em termos de golos marcados e assistências, falam por si. Ele vai ser um reforço fantástico para a nossa equipa e vai ajudar-nos a melhorar nesta segunda metade da época. A pausa de inverno vai chegar num momento perfeito para nós, para integrarmos o Bruno na equipa e para ele conhecer os companheiros", disse o treinador, em declarações ao site oficial do Manchester United.