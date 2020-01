Solskjaer já falou da contratação de Bruno Fernandes

Depois de alguns dias sem novidades e sem abrir o jogo, Ole Gunnar Solskjaer falou finalmente de forma aberta de Bruno Fernandes. Com o anúncio da transferência por parte de Sporting e Manchester United, o norueguês mostrou-se satisfeito com a definição da situação e assumiu-se entusiasmado com os avanços registados.

"Já chegámos a acordo com o clube e agora esperemos ser possível anunciá-lo como reforço muito em breve. Claro que é muito entusiasmante", declarou o técnico norueguês, minutos antes do dérbi com o Manchester City, ao Football Daily.