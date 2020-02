Solskjaer: «O cérebro de Bruno Fernandes é mais rápido do que o de muitos outros»

Chegou, fez um jogo e já conquistou o respeito de todos no Manchester United. Desta vez foi Solskjaer a fazer elogios ao médio português, em declarações feitas à margem do estágio que a equipa inglesa está a fazer em Espanha.





"Bem, no geral, ele é um jogador de muito, muito bom e seu cérebro é obviamente mais rápido do que o muitos outros. Tem muitas qualidades às quais nos vamos habituar. Vamos habituar-nos a ele e ele a nós", disse o treinador do Man. United.Ao sítio do clube, o técnico norueguês acrescentou que a equipa se adaptará ao médio português, e que Bruno Fernandes também o fará em relação aos restantes jogadores."O seu alcance nos passes, as assistências, os movimentos, estou muito satisfeito de o ter aqui, e a aproveitar", disse o treinador, em relação a Bruno Fernandes, contratado no mercado de inverno ao Sporting, por 55 milhões de euros, e a possibilidade de mais 25 em variáveis.O treinador disse ainda ser difícil 'arrastar' o médio para fora do treino."Treina, treina e treina, por isso a sua condição física e o entusiasmo são magníficos", acrescentou o técnico.Estas afirmações de Solskjaer surgem depois de Diogo Dalot e Daniel James se mostrarem rendidos ao ex-capitão do Sporting."É um caso de sucesso imediato, é como se ele já cá estivesse há dois anos", destacou o lateral português, que tem ajudado à integração do ex-Sporting. "É muito bom tê-lo aqui, é muito bom para mim e para a equipa. Ele é um jogador fantástico e uma pessoa fantástica."O extremo galês também se pronunciou sobre a forma como Bruno Fernandes ganhou o seu espaço. "Assim que chegou colocou a sua marca no jogo e mostrou do que é capaz. Se conseguirmos criar uma ligação, especialmente a jogar desde trás, penso que será fantástico."Mas não foram só os companheiros a elogiar o português. Ed Woodward, diretor executivo dos red devils, também mostrou o seu agrado com a contratação: "O Bruno Fernandes e outros jogadores que trouxemos são a evidência de que estamos no caminho certo."O plantel do United está em Espanha a estagiar, aproveitando a pausa na Premier, e trabalha com olhos postos no jogo frente ao Chelsea, dia 17.