Solskjaer: «O nosso Bruno é igual ao do Sporting, um líder»

Solskjaer acredita que a chegada de Bruno vai ajudar o United a inverter a recente tendência do dérbi de Manchester. Que tendência? O City ganhou os últimos três jogos realizados em Old Trafford. "Gosto dos jogadores que não mudam a forma de jogar quando trocam de equipa. O nosso Bruno é igual ao do Sporting. Tem muita qualidade e está num grande momento de forma. Chegou rotulado de líder e vem demonstrando que é mesmo um líder. É um vencedor! Para ele, estar a 99 por cento não é suficientemente bom", explica o técnico dos red devils.





Bailly também defende que o Manchester está num patamar superior desde a chegada do médio contratado ao Sporting. "É um talento puro. Já mostrou aquilo que é capaz de fazer, apesar de não estar ainda habituado à Premier. Quer ajudar-nos a ser melhores", frisa o central.Candidato a jogador do mêsAinda em fase de adaptação ao futebol inglês, Bruno é já um dos craques da Premier, estando nomeado para jogador do mês (quatro jogos e dois golos em fevereiro). O médio português concorre com Marcos Alonso (Chelsea), Aubameyang (Arsenal), Calvert-Lewin (Everton), Doherty (Wolverha