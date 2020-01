Solskjaer responde a Van Persie: «Roubou-me a camisola 20 no United»

Ole Gunnar Solskjaer não deixou de responder a Robin Van Persie, que criticou o treinador do Manchester United por ter sorrido depois da derrota de quarta-feira, com o Arsenal.





"Gostaria de o ver mais vezes de mau humor, enjoado. Vi-o sorrir depois do jogo, não era um momento para sorrir", disse o holandês, que vestiu a camisola do United entre 2012 e 2015.O norueguês não tardou a reagir. "Não conheço o Robin e o Robin não me conhece. Provavelmente não tem o direito de criticar o meu estilo de jogo, além do mais não penso mudar. Isso é certo", garantiu o treinador dos red devils. "Ele roubou-me o número 20 no United e pode ser que seja a única coisa que me roube porque não estamos na Idade Média e não tenho que estar sempre chateado."Van Persie não foi o único alvo do técnico. Solskjaer foi também confrontado as palavras de Mino Raiola, o empresário de Paul Pogba, segundo o qual o francês não estará bem em Old Trafford. "Não falo de empresários. De qualquer forma falarei com o Pogba. O Paul é nosso jogador e os agentes são contratados pelos jogadores", atirou.