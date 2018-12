Solskjaer revela segredo: «Rooney enviou-me uma mensagem com conselhos úteis»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, elogiou a prestação dos seus jogadores diante do Cardiff e revelou que recebeu uma mensagem de Wayne Rooney antes do jogo, que se viria a revelar muito útil."O futebol torna-se fácil se tiveres bons jogadores. É um grande grupo e a qualidade deles é incrível. Cheguei na segunda-feira e os conselhos que Rooney me enviou por mensagem foram úteis. Disse-me para desfrutarmos do nosso futebol, sorrir e sermos o Manchester United. Foi uma semana complicada para estes jogadores e para mim. Havia muita coisa à volta da nossa cabeça mas eles responderam de maneira fantástica. Os pilares foram os nossos centrais. Estes jogadores têm o símbolo do Manchester United na camisola por uma razão: são jogadores de qualidade", referiu o técnico dos red devils, que se estreou no cargo.Apesar do triunfo gordo, Solskjaer não quer enbandeirar em arco: "Vamos continuar jogo a jogo. Ainda há trabalho a fazer, vamos pouco a pouco".