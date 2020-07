Solskjaer revela telefonema a Cristiano Ronaldo para pedir conselhos sobre Bruno Fernandes

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United no final de janeiro e revolucionou a época dos red devils. Até ao momento participou em 10 jogos na Premier League, marcou 6 golos e fez 7 assistências, revelando-se absolutamente decisivo no registo invicto da equipa comandada por Ole Gunnar Solskjaer, que segue muito bem colocada para garantir uma vaga na Champions.





O jogador de 25 anos estava há muito no radar do United mas o técnico norueguês conta como uma conversa com Cristiano Ronaldo, seu antigo companheiro em Old Trafford, se revelou decisiva para avançar para a contratação do médio ao Sporting."Obviamente que chegar ao Cristiano Ronaldo era algo fácil para mim. Através do Patrice Evra consegui o contacto dele, perguntei-lhe várias coisas sobre o Bruno Fernandes e as recomendações que ouvi deixaram-no numa boa posição", afirmou Solskjaer ao podcast 'The High Performance'No mesmo podcast, Solskjaer destacou também a competitividade de Bruno Fernandes e deixou elogios à postura do internacional português quando chegou ao clube. "Ele exige muito de mim e de todos os companheiros de equipa. Logo no primeiro dia, apertou a mão a toda a gente. Não chegou aqui a pensar 'eu sou o maior, sou a figura e têm de me seguir'. Nada disso, ele cumprimentou individualmente todos os funcionários do clube", afirmou o norueguês.Recorde-se que em caso de triunfo sobre o Southampton, esta segunda-feira, o Manchester United sobe ao 3.º lugar da Premier League e fica com 3 jornadas para garantir o acesso à Liga dos Campeões. Os red devils esstão ainda na luta pela Liga Europa e vão jogar a final da Taça de Inglaterra, diante do Chelsea, no próximo dia 19.