Solskjaer vai convocar Bruno Fernandes para o jogo com o Wolverhampton: «Está em forma»

Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, revelou que vai contar com Bruno Fernandes para a partida de amanhã (17h30), com o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo. O ex-capitão do Sporting, que foi ontem apresentado pelos red devils e esta manhã realiza o seu primeiro treino com os novos companheiros, pode assim estrear-se na Premier League diante da equipa mais portuguesa da competição.





"Ele está em forma para jogar e definitivamente estará na equipa", disse Solskjaer esta manhã, no centro de treinos do Manchester United. "Vamos treinar. Ele teve um dia em cheio, ainda para mais com o aniversário da filha, que fez três anos, ainda não sei até que ponto ele está focado, mas vais ser convocado."