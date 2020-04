Solskjäer: «Quando voltarmos à realidade vamos ser capazes de realizar o negócio que quisermos»

O tempo urge e Ole Gunnar Solskjäer despende todos os minutos que tem ao seu dispor a planear o futuro do Manchester United.





O treinador dos reds devils não tem dúvidas de que o clube inglês é um dos que melhor se apresenta a nível financeiro e que todo o caos causado pela pandemia da Covid-19 no desporto poderá ser 'benéfico' na realização de futuras transferências."O futebol irá voltar à normalidade em determinada altura e é muito importante que estejamos prontos quando isso acontecer. Queremos ser os melhores em tudo e, claro, agora temos a oportunidade de despender mais tempo a discutir jogadores, planos, a avaliarmos aquilo que precisamos e, em conjunto com a equipa técnica, assistir a jogos, em vídeo-chamadas como esta", afirmou o técnico norueguês, em declarações à Sky Sports."O mercado… quem sabe como irá reagir o mercado a tudo isto? Quem sabe que clubes é que irão precisar mais de vender jogadores? Poderá haver um momento em que tenhamos de explorar todas essas oportunidades e nós, Manchester United, somos um dos clubes que melhor se encontra no aspeto financeiro. Tenho a certeza de que, quando voltarmos à realidade, seremos capazes de realizar o negócio que quisermos", reiterou Ole Gunnar Solskjäer.Para o treinador do Manchester United, a pausa por tempo indeterminado do campeonato inglês, devido ao novo coronavírus, trouxe uma vantagem à maior parte dos profissionais de futebol: tempo de qualidade com a família."Claro que agora passamos mais tempo a escrever mensagens de texto, mas a maior diferença é para os jogadores de futebol, que raramente passam muito tempo com a família e agora podem fazê-lo. Essa foi a grande vantagem de tudo isto, se é que podemos dizer que foi uma vantagem", concluiu.