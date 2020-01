Solskjäer sobre Bruno Fernandes: «Tenho o apoio da direção para atuar...»

Após a goleada (4-0) imposta ao Norwich, em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato inglês, Ole Gunnar Solskjäer, treinador do Manchester United, foi questionado a falar sobre o interesse dos red devils em Bruno Fernandes, médio do Sporting, e da presença de Frederico Varandas em Inglaterra.





Em declarações à BeIN Sports, o técnico norueguês preferiu não comentar, referindo apenas que tem o apoio do clube para intervir nesta janela de transferências."Não posso falar sobre jogadores que atuam noutros clubes, mas posso dizer que tenho o apoio da direção para atuar se a oportunidade certa aparecer neste mercado de transferências. Os donos, o Ed [Woodward, diretor executivo dos red devils] sabem o que estamos a construir e dão todo o apoio necessário", apontou.